Arbeloa annuncia: "Quando torna Mbappé". E su Courtois: "Il miglior portiere di sempre del Real"

Alvaro Arbeloa ha parlato alla stampa prima della partita contro l'Elche di domani al Bernabeu, per analizzare la condizione del Real Madrid dopo la strepitosa vittoria (3-0) ai danni del Manchester City in Champions League. Con una novità succosa a proposito di Kylian Mbappé, alle prese con un fastidio al ginocchio: "Non è un momento complicato, sta migliorando ogni giorno seguendo il piano prestabilito dopo gli esami. Sta molto bene. Domani non ci sarà, ma confidiamo che possa essere disponibile per la trasferta di Manchester", l'annuncio per il ritorno degli ottavi.

Le prestazioni stellari tra i pali di Courtois hanno spinto alcuni ai paragoni con Casillas con la maglia blanca. E Arbeloa ha espresso un parere personale, sbilanciandosi parecchio sull'attuale numero uno del Real: "Ho giocato con alcuni dei migliori portieri del mondo, considerati tra i più grandi della storia, ma quello che ho visto fare a Courtois non l'ho visto fare a nessuno. Sono sicuro che siamo di fronte al miglior portiere della storia del Real Madrid".

Quanto invece allo switch richiesto dopo la Champions League di tornare a gareggiare in Liga, nella lotta al titolo con il Barcellona: "È molto complicato passare dalla Champions alla Liga. Devi fare in modo che l'auto-esigenza sia la stessa di mercoledì. È per questo che è così difficile essere un giocatore del Real Madrid: bisogna uscire in campo e dare il massimo, sempre".