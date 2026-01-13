Arbeloa, primo allenamento al Real Madrid. Con lui Pintus, l'arma segreta di Ancelotti

Al Real Madrid è iniziata l'era Arvalo Arbeloa. In queste ore infatti il nuovo tecnico dei blancos ha guidato il suo primo allenamento, dopo aver sostituito in panchina l'esonerato Xabi Alonso. C'è subito una prima novità, che era circolata già da ieri: il ritorno ad un ruolo chiave per Antonio Pintus, preparatore atletico italiano che ha fatto le fortune di Carlo Ancelotti. Sarà lui a tornare ad occuparsi della parte fisica del Real.

Domani ci sarà l'esordio del nuovo Madrid, contro l'Albacete in Copa del Rey. L'allenatore in seconda sarà Julian Carmona, che già lavorava con Arbeloa al Real Madrid Castilla. Nella prima gara non ci saranno giocatori importanti: da Mbappé a Rodrygo, fino a Mendy, Alexander-Arnold, Rudiger e Militao, tutti assenti nell'allenamento odierno.

In prima squadra Arbeloa ritrova il suo pupillo Gonzalo Garcia, che nel frattempo con Xabi Alonso si è imposto fra 'i grandi'. Ad allenare il Real Madrid ci è arrivato con numeri da record a livello di giovanili. In 200 partite nelle squadre del settore giovanile infatti ha collezionato addirittura 151 vittorie, 24 pareggi e 25 sconfitte. Con le 100 vittorie raggiunte in un tempo invidiabile, dopo appena 124 gare. Ora la sfida più difficile: con Vinicius e compagni servirà ben altro e Xabi Alonso lo sa bene.