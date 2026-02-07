Ufficiale Palmeiras, un colpo da 25 milioni: annunciato l'acquisto di Arias dal Wolverhampton

Il Palmeiras rinforza il reparto offensivo con un’operazione di peso: è ufficiale l’ingaggio di Jhon Arias dal Wolverhampton. L’esterno colombiano, 28 anni, ha firmato un contratto valido fino al termine del 2029, tornando così protagonista nel calcio brasiliano.

Secondo Globo Esporte, la trattativa ha subito una decisa accelerazione nella giornata di giovedì, quando il Fluminense non è riuscito a sostenere l’operazione da circa 25 milioni di euro. Il Palmeiras ha quindi trovato l’accordo definitivo, pagando la cifra in quattro anni e definendo rapidamente anche i dettagli legati all’ingaggio del giocatore. Arias diventa così il secondo acquisto della sessione dopo Marlon Freitas.

Il colombiano arriva da un’esperienza poco brillante in Premier League. Sbarcato a Wolverhampton nel luglio 2025, ha collezionato 26 presenze con due gol e un assist, senza riuscire a incidere in una stagione complicata per il club inglese. Ben diverso il rendimento mostrato in precedenza al Fluminense, dove tra il 2021 e il 2025 ha vinto una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana e due titoli Carioca.

Ora Arias si mette a disposizione di Abel Ferreira, andando ad arricchire un attacco già profondo con nomi come Vitor Roque, Paulinho e Felipe Anderson. Un innesto che alza qualità ed esperienza, con l’obiettivo di tornare subito competitivi su tutti i fronti.