Arresto cardiaco per de Miguel, la nota del Tenerife: "Stabile ma grave, è in terapia intensiva"

Arrivano i primi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Jesús de Miguel, vittima di un arresto cardiaco dopo il violentissimo scontro con il portiere dell'Andorra Owono durante Tenerife-Andorra. L'attaccante aveva perso conoscenza sul terreno di gioco ed era stato immediatamente soccorso prima del trasporto in ambulanza, dove le sue condizioni erano state stabilizzate. De Miguel è stato quindi trasferito all'Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria e resta ricoverato in gravi condizioni.

Il comunicato del Tenerife: "Stabile ma grave"

Il Tenerife ha diffuso una nota ufficiale per fornire un primo aggiornamento: "Il giocatore Jesús de Miguel, del CD Tenerife, è ricoverato in terapia intensiva presso l'Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria, in condizioni stabili ma gravi. Lo staff medico è presente in ospedale e fornirà aggiornamenti non appena disponibili". Il calciatore resta dunque sotto stretta osservazione dopo il drammatico episodio avvenuto nei minuti finali della partita.

Lo scontro con Owono e la sospensione della partita

L'incidente si è verificato nel recupero del secondo tempo, con il risultato fermo sul 2-2. De Miguel stava inseguendo un pallone aereo oltre la metà campo quando Owono, ultimo uomo dell'Andorra, è uscito andando a scontrarsi violentemente con l'attaccante. De Miguel è rimasto a terra privo di sensi e i calciatori delle due squadre hanno immediatamente richiamato l'attenzione dei sanitari. Dopo diversi minuti di cure, è stato portato fuori in barella, mentre l'arbitro Pérez Hernández comunicava a capitani e allenatori la sospensione dell'incontro.