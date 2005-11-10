Bayern, sospiro di sollievo per Olise: convocato per l'Atletico Madrid. Torna anche Neuer

Sospiro di sollievo per il Bayern Monaco e per Michael Olise. L'esterno francese era stato costretto a lasciare il campo durante il Klassiker pareggiato 2-2 contro il Borussia Dortmund a causa di un problema al ginocchio destro, facendo temere un possibile stop. Gli accertamenti e soprattutto il ritorno in gruppo hanno però escluso conseguenze particolarmente serie: Olise si è allenato regolarmente con i compagni lunedì mattina ed è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di Champions League di martedì sera contro l'Atletico Madrid.

Olise recupera in tempo per la Champions

Una notizia importante per Vincent Kompany, che potrà dunque contare su Olise per il delicato appuntamento del Wanda Metropolitano. Dopo le preoccupazioni delle ultime ore, il francese sarà a disposizione e toccherà al tecnico decidere se utilizzarlo dal primo minuto oppure gestirne il rientro dopo il problema accusato contro il Dortmund.

Torna anche Neuer, ma restano quattro assenze

Il Bayern recupera inoltre Manuel Neuer, assente nelle ultime tre partite e nuovamente a disposizione per la Champions. L'emergenza, però, non è ancora completamente rientrata. Contro l'Atletico Madrid mancheranno infatti Luis Díaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari e Serge Gnabry. Soprattutto il recupero di Olise rappresenta quindi una boccata d'ossigeno per un reparto offensivo che nelle ultime settimane ha perso diverse alternative.