Paura in Tenerife-Andorra, De Miguel perde i sensi: arresto cardiaco e partita sospesa

Momenti di grande paura durante Tenerife-Andorra, partita di Segunda Division spagnola, sospesa nei minuti di recupero sul risultato di 2-2. Jesus de Miguel, attaccante dei padroni di casa, si è scontrato violentemente con il portiere avversario Owono mentre inseguiva un pallone aereo oltre la metà campo. L'estremo difensore dell'Andorra, ultimo uomo nell'azione, è stato espulso, mentre De Miguel è rimasto a terra privo di sensi facendo scattare immediatamente l'intervento dei sanitari.

De Miguel ha avuto un arresto cardiaco: stabilizzato in ambulanza

Dopo le prime cure ricevute direttamente sul terreno di gioco, Jesus de Miguel è stato trasportato in barella verso gli spogliatoi e successivamente trasferito in ambulanza all'ospedale La Candelaria. Durante le concitate fasi successive all'incidente, l'attaccante ha avuto un arresto cardiaco ed è stato stabilizzato all'interno dell'ambulanza prima del trasferimento in ospedale.

Tenerife-Andorra sospesa sul 2-2

La gravità dell'accaduto ha portato alla sospensione della partita. Mentre i giocatori delle due squadre assistevano con evidente preoccupazione alle operazioni di soccorso, l'arbitro Pérez Hernández ha comunicato ai capitani e agli allenatori la decisione di non proseguire l'incontro. Tenerife-Andorra è stata dunque interrotta sul 2-2, con ogni attenzione inevitabilmente rivolta alle condizioni di De Miguel.