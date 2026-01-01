Mbappé proverà a esserci già all'andata contro il City: decisivi i prossimi 2 allenamenti

Kylian Mbappé è tornato a Madrid, ma la data del suo rientro in campo resta un’incognita. Secondo Marca, l’attaccante del Real Madrid parteciperà a due allenamenti decisivi prima della gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Nessun rischio verrà corso: anche il minimo fastidio al ginocchio potrebbe costargli l’esclusione dal match. Al contrario, dovrebbe esserci sicuramente per la gara di ritorno della prossima settimana all’Etihad Stadium.

La situazione del francese resta delicata: il problema persiste da dicembre e l'ex Paris Saint-Germain si è pentito di aver forzato per giocare, oltre ad aver perso fiducia nei medici del Real Madrid nella gestione della distorsione. Il viaggio a Parigi della settimana scorsa ha avuto come obiettivo una visita da uno specialista francese.

Il periodo è cruciale per lui: oltre alla stagione del Real Madrid, con ancora due obiettivi in gioco, c’è in ballo anche la sua partecipazione alla prossima Coppa del Mondo. Mbappé vuole essere al 100% per affrontare entrambe le sfide senza rischiare peggioramenti. In sintesi, per il ritorno del numero 7 dei Blancos non ci sono ancora certezze: il suo recupero sarà monitorato giorno per giorno, con la priorità assoluta di non rovinare i suoi piani. Pazienza e prudenza saranno fondamentali per il fuoriclasse, per il Real Madrid e la Francia.