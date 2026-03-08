Come sta Mbappé? A Parigi per una terapia conservativa al ginocchio. Il piano per i Mondiali

Kylian Mbappé farà parte della lista dei convocati di Didier Deschamps per i due impegni amichevoli della Francia negli Stati Uniti durante la prossima sosta di marzo. Lo garantisce L’Équipe, autorevole quotidiano francese, secondo il quale l'attaccante del Real Madrid sarà presente contro il Brasile il 26 marzo e contro la Colombia il 29 marzo. Questo al netto di una distorsione al ginocchio che gli ha impedito di giocare le ultime tre partite tra Champions League (Benfica) e Liga (Getafe e Celta Vigo).

Questo però non significa che KM10 debba scendere in campo con la Nazionale. Il capitano potrebbe andare anche solo al seguito del resto dei compagni di squadra negli Stati Uniti, per presenziare dal punto di vista commerciale, con Nike e altri sponsor che prevedono diverse attività per espandere il proprio brand sul territorio. Qualora Mbappé si assentasse, porterebbe a delle perdite economiche ingenti. Questo spinge appunto il francese di 27 anni a viaggiare comunque oltreoceano.

A pochi mesi dall'inizio della Coppa del Mondo, però, l'infortunio al ginocchio ha generato allarme e timori in Francia perché l'assenza di Kylian sarebbe fin troppo pesante da sostenere. Per ora seguirà un trattamento conservativo a Parigi per evitare, al momento, l'intervento chirurgico. Ma questo non vuol dire che arriverà ai Mondiali 2026 in forma smagliante. Logicamente il calciatore non vuole mancare alla sua terza edizione del torneo ed è disposto a saltare anche il doppio ottavo di finale contro il Manchester City in Champions League. Priorità alla forma fisica, dunque. Per quanto riguarda il CT Deschamps, non correrà rischi inutili a marzo se Mbappe non avrà recuperato al 100% dall'infortunio, dunque lo terrà fuori con Brasile e Colombia.