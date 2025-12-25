Arsenal, buone notizie per Arteta: Kai Havertz è tornato ad allenarsi in gruppo

Dopo diversi mesi di stop, Kai Havertz vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il centrocampista offensivo tedesco ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo dell’Arsenal, segnando un passo fondamentale verso il completo recupero.

Il classe 1999 aveva disputato appena 30 minuti in tutta la stagione, nell’unica apparizione di agosto, prima di essere fermato da una lunga serie di infortuni e complicazioni che ne hanno rallentato la riabilitazione. Il suo ritorno in campo durante l’allenamento di martedì è stato accolto con grande entusiasmo dai compagni, anche se non è stato impiegato nella sfida di Carabao Cup contro il Crystal Palace.

La notizia è positiva anche in ottica Nazionale tedesca. A 26 anni, Havertz punta a ritrovare la miglior condizione per giocarsi un posto ai Mondiali 2026. Dopo aver saltato gran parte della seconda metà della scorsa stagione e aver subito anche un intervento chirurgico al ginocchio, il giocatore sta gradualmente recuperando ritmo e sensazioni.