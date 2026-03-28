Havertz, aria d'addio: poco più di 500 minuti all'Arsenal. Ma lui: "Tutti sono felici di me qui"

Circolano diverse voci e indiscrezioni riguardo al futuro di Kai Havertz, sempre più vicino ad un possibile addio dall'Arsenal dopo appena 524 minuti stagionali. Al rientro da un lungo infortunio, va detto, l'attaccante tedesco di 26 anni è pur sempre apprezzato e stimato in spogliatoio. Eppure persistono dubbi amletici sulla sua forma fisica precaria e la discontinuità palesata negli anni, evidenziata dai vari tabloid in Inghilterra.

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, tuttavia lo ha comunque schierato in partite chiave quando disponibile, sottolineando la sua importanza all'interno della squadra. Ma in estate, tra pochi mesi, l'Arsenal potrebbe operare fortemente sul mercato e rinforzarsi, così la concorrenza interna aumenterebbe e toglierebbe ulteriore spazio ad Havetz. L'ex Chelsea è legato da un contratto fino al 2028, però, e di recente ha espresso opinione in merito al suo divenire.

"No, a essere onesti non ho sentito nulla a riguardo e non ho nemmeno letto nulla", le prime parole rilasciate a Metro. Spazzando via ogni dubbio riguardo il suo futuro: "All'Arsenal mi sento a casa, penso che anche lì siano tutti molto, molto felici di me. Non è stata una stagione facile, ma vedo sicuramente il mio futuro all'Arsenal, a Londra". Insomma, categorica la punta classe '99. Havertz si sente a suo agio nel club di Premier League, un addio non è contemplato, mentre nella stagione in corso in campionato sta lottando con il resto della squadra per porre fine alla maledizione del titolo.