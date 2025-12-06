Arsenal ko, Arteta: "Nella ripresa pensavo di vincere la partita, doloroso perdere così"

La 15^ giornata di Premier League comincia con un risultato a sorpresa, ovvero la sconfitta della capolista Arsenal in trasferta contro l'Aston Villa. A fine partita, ai microfoni di BBC MOTD, il tecnico del Gunners Mikel Arteta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Molto doloroso, soprattutto dopo tutto l'impegno profuso in partita. È stata una partita aperta: complimenti al Villa, è una squadra davvero forte. Abbiamo subito una grande occasione nel primo tempo con il gol di Ollie Watkins. Abbiamo dominato nel secondo tempo e avevo la sensazione che avremmo vinto la partita, quindi perderla in questo modo è doloroso. Diciotto partite senza sconfitte, perdi una partita ed è così che va il calcio".

Sull'episodio che nel finale ha deciso la gara: "È quello che è. Abbiamo avuto una grande occasione quando Declan Rice ha servito la palla a Noni Madueke. Loro hanno guadagnato una rimessa laterale dall'altra parte e hanno segnato: questo è il calcio e la qualità di questo campionato".

Su Leandro Trossard, autore del momentaneo 1-1: "È stato davvero bravo. Sapevamo che era un altro giocatore che tornava da un infortunio e ha iniziato a risentirne, quindi abbiamo dovuto sostituirlo". In chiusura, dichiara: "Il livello di costanza dimostrato dai ragazzi in questo periodo è incredibile, quindi penso solo che potremo farcela di nuovo".