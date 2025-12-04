Arsenal in trionfo, con altri infortuni. Arteta: "Perso Mosquera. E Rice è dovuto uscire..."

Al contrario del Chelsea, l'Arsenal non è inciampato contro il Brentford e ha mantenuto il vantaggio a +5 in vetta sul Manchester City di Guardiola. Il 2-0 forgiato in casa, ad Emirates Stadium, ai danni delle Bees grazie alle reti di Merino - sempre più un fattore dei Gunners - e Bukayo Saka entrato dalla panchina.

"È sempre difficile perché al Brentford basta una rimessa laterale e diventa tutto caos e avventura", ha dichiarato Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, nel post-partita ai microfoni di Sky Sports UK. "L’1-0 non è mai sufficiente contro di loro, ma penso che abbiamo dominato la partita e creato le occasioni più grandi". E ha aggiunto: "Nel complesso sono molto soddisfatto. Con la settimana che abbiamo avuto, tre giorni dopo senza alcun recupero… rifarlo di nuovo, sono molto orgoglioso dei giocatori".

Sulla parata di David Raya: "Non l’ho ancora rivista, ma mi è sembrata una buona reazione e una parata davvero importante. Anche il loro portiere ha fatto alcune grandi parate. Ma è ciò di cui hai bisogno: nei momenti chiave i nostri giocatori devono fare quello che serve, e sicuramente lo abbiamo fatto". Sulla resa strepitosa della squadra finora: "Sì, soprattutto considerando il numero di infortuni che abbiamo ancora", fa notare Arteta. "Abbiamo perso Saliba, abbiamo perso il grande Gabby (Magalhaes, ndr), oggi (ieri, ndr) abbiamo perso Mosquera. È stata una sfida. Ben White oggi (ieri, ndr) è stato eccellente. Chiunque riceva un’opportunità sta rendendo".

A proposito degli infortuni di Rice e Mosquera e sulla possibilità che Saliba torni per la partita contro l’Aston Villa di sabato: "Ne sapremo di più domani. Devono essere valutati. Declan è dovuto uscire… vediamo chi sarà disponibile". Sulla rete di Merino falso nove, infine: "È incredibile quello che ha fatto di nuovo oggi (ieri, ndr). Non solo il gol, perché il gol è magnifico: il movimento, la qualità, la conclusione, il tempismo… e poi il suo ritmo di lavoro. È fenomenale".