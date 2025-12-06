Xabi Alonso sicuro: "Mbappé è contagioso, vedo delle somiglianze con Cristiano Ronaldo"

La tifoseria del Real Madrid è stata conquistata, ma anche Xabi Alonso è molto soddisfatto delle recenti prestazioni di Kylian Mbappé. I numeri parlano da soli. Nelle ultime 4 partite, l'attaccante francese ha segnato 7 gol e fornito 2 assist in tutte le competizioni. Realizzando un rigore contro il Girona, il giocatore nato a Bondy ha raggiunto 62 reti tra club e Nazionale, superando così il record di Cristiano Ronaldo nel 2014 (61 gol).

L’ex parigino potrebbe addirittura raggiungere i 63 gol (2012) e i 69 gol (2013) di CR7 durante le ultime 4 partite del Real Madrid nel 2025 e la prossima sarà contro il Celta Vigo domani in Liga. In conferenza stampa, alla vigilia dell’incontro al Bernabéu, il tecnico dei blancos ha commentato i paragoni tra Mbappé e Ronaldo: "Kylian è sulla strada per entrare nella storia del Real Madrid, come ha fatto Cristiano", ha esordito Xabi Alonso.

"Per la sua ambizione, le sue statistiche… fa parte degli eletti", ha sentenziato l'allenatore del Real Madrid. "Nella vita quotidiana è molto piacevole lavorare con lui; il suo desiderio di influenzare gli altri, il suo atteggiamento contagioso, è qualcosa che condivide con Cristiano. È lì che vedo delle somiglianze… Cristiano è Cristiano e Mbappe è Mbappe. Ci sono entrambi. Sono entrambi eccezionali. Siamo molto fortunati ad avere Kylian e dobbiamo approfittarne".