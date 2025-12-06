Buchanan apre, Mikautadze mette il sigillo: il Villarreal ha la meglio per 2-0 sul Getafe
Il sabato di Liga comincia con il successo per 2-0 del Villarreal ai danni del Getafe. L'equilibrio si spezza ad un soffio dall'intervallo, con la quinto gol in campionato dell'ex interista Buchanan. Nella ripresa, poi, Mikautadze chiude i giochi. Il Sottomarino Giallo, con questi 3 punti, dà ancora più forza al suo terzo posto e allunga sull'Atletico Madrid. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad
Real Betis-Barcellona
Athletic-Atletico Madrid
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31*
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20*
8. Athletic Bilbao 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più