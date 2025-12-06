Impresa del Lille contro il Marsiglia, Genesio: "Bella gara. Il gol? L'avevamo preparato"

Serata trionfale quella di ieri per il Lille che, battendo il Marsiglia con il punteggio di 1-0, aggancia la squadra di De Zerbi a quota 29. A fine partita, il tecnico Bruno Genesio ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Non avete visto una grande partita, ma io sì. Quando sei un allenatore e metti in pratica ciò che ti sei prefissato è una partita vincente, anche se so che non è stata molto piacevole da guardare, con poche occasioni e tiri. Siamo abituati ad avere possesso palla, pressando alto. I giocatori hanno risposto pienamente a ciò che avevamo preparato. Voglio congratularmi con i miei ragazzi perché si sono impegnati moltissimo. Abbiamo segnato un gol che avevamo preparato e su cui avevamo lavorato. Ecco perché dico che per noi è stata una bella partita".

Il Lille chiuderà il 2025 affrontando in sequenza Young Boys, Auxerre e US Lusitanos: "Mancano tre partite in tre competizioni diverse. Dobbiamo concludere bene per poter parlare di progressi durante la sosta invernale. Ma è vero che siamo più solidi in difesa. Questo è molto importante nelle partite combattute. Era l'occasione per colmare il divario in classifica con il Marsiglia. Stasera è tutto positivo, ma ora dobbiamo concentrarci sulla partita di Coppa dei Campioni di giovedì e ripeterci. La partita di stasera è stata un punto di riferimento in termini di disciplina e organizzazione".

Sul gol di Mbappé che ha deciso la gara: "Ethan ha segnato, è stato decisivo come al solito. Abbiamo deciso di schierarlo titolare per la sua velocità e la sua capacità di inserirsi nelle retrovie. Il passaggio lungo di Nabil è stato eseguito alla perfezione, con la sua capacità di cambiare gioco. È anche per questo che lo abbiamo scelto stasera".