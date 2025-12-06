Colpo di scena: l'Arsenal perde al 95', 2° ko in Premier per Arteta. L'Aston Villa accorcia a -3
Da non credere il finale drammatico al Villa Park. L'Arsenal di Mikel Arteta si scioglie proprio allo scadere contro l'Aston Villa: Trossard aveva risposto a Cash nella ripresa, finché Buendia al 95esimo minuto si è avventato su un pallone vagante in area e scaraventato in porta il 2-1 vincente.
Doccia ghiacciata per i Gunners, che rallentano in campionato e si vedono accorciare proprio dalla banda di Unai Emery a -3, in attesa di assistere al finale del Manchester City contro il Sunderland.
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal 2-1
Bournemouth-Chelsea
Everton-Nottingham Forest
Manchester City-Sunderland
Newcastle-Burnley
Tottenham-Brentford
Leeds-Liverpool
Brighton-West Ham
Fulham-Crystal Palace
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Aston Villa 30*
3. Manchester City 28
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 22
10. Everton 21
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
*una gara in più