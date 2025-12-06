Emery, altro scherzo da ex all'Arsenal: nell'annata 2023/24 negò il titolo ai Gunners

Il sabato di Premier League comincia con il botto, ovvero con l'Aston Villa che ferma la corsa della capolista Arsenal imponendosi per 2-1. Un successo che conferma l'ottimo momento dei Villans, alla settima vittoria consecutiva tra Premier ed Europa League e attualmente secondi in classifica -3 dai Gunners di Arteta. Un altro mattone per la splendida costruzione che sta edificando Unai Emery, capace di prendere la compagine di Birmingham nell'anonimato e di portarla nel gotha del calcio inglese.

Il tecnico di Hondarribia, dopo aver fatto la storia sulle panchine di Siviglia e Villarreal, sta dimostrando di poter dire la sua anche in Inghilterra dopo un'esperienza con più ombre che luci proprio alla guida dell'Arsenal. Un club che evidentemente lo stimola sempre a dovere, visto che quella di oggi non è certo la sua prima affermazione ai danni dei Gunners.

Dopo l'esonero nel novembre del 2019, Emery ha affrontato i londinesi 8 volte, conquistando 4 vittorie e 2 pareggi. Spicca in particolare il successo datato 14 aprile 2024, quando ebbe la meglio per 0-2 in trasferta contro un Arsenal reduce da 10 vittorie e 1 pareggio nelle precedenti 11 giornate e in piena corsa per il titolo con il Manchester City. Proprio quel ko fu fatale ad Arteta, che chiuse la stagione al secondo posto a -2 dalla squadra di Guardiola. Il passo falso di oggi ha un sapore certamente meno amaro per i londinesi visto che siamo ancora nella prima parte di stagione, ma Emery si conferma un ex decisamente velenoso.