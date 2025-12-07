Arsenal ko, Premier riaperta e difesa a pezzi. Arteta: "Mosquera fuori più del previsto"

Dopo un inizio di stagione davvero perfetto, l'Arsenal di Arteta è incappato nel secondo ko stagionale, che ha rimesso in discussione quello che sembrava poter essere un dominio incontrastato dei Gunners in Premier League. La classifica ora vede l'Arsenal a 33 punti, seguito dal City a 31 e dalla sorpresa Aston Villa a 30.

Il tecnico Mikel Arteta non ha voluto cercare scuse dopo il 2-1 subito contro la squadra di Emery, spiegando che gli infortuni difensivi non rappresentano una scusa per la loro sconfitta. In particolare poi ha aggiornato sulle condizioni di Cristhian Mosquera: "Starà fuori per alcune settimane. Sfortunatamente, l'infortunio è molto più serio di quello che ci aspettavamo, con il modo in cui si sentiva. Saliba? Tornerà fra qualche giorno, mentre per Gabriel servirà qualche settimana".

Poi rilancia: "La situazione è quella che è. Penso che dobbiamo affrontarla e basta. Dovremo affrontarla anche per un certo periodo di tempo. Lo sappiamo e il team deve essere in grado di adattarlo. Non cercare scuse. Ovviamente, sappiamo cosa portano quei due, specialmente in partite come questa. Ma gli altri due, penso che siano stati eccezionali anche oggi. Quindi, questo è tutto". I Gunners ripartiranno dalla sfida di Champions contro il Club Brugge, prevista mercoledì alle 21.