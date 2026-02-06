Arsenal, Arteta: "Odegaard sta migliorando. Saka si allenerà presto con noi"

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Sunderland: "La dichiarazione è che facciamo quello che dobbiamo fare e che sarà una partita davvero dura. Penso che abbiano fatto una serie incredibile per tutta la stagione, e quello che hanno fatto, quindi conosciamo la complessità della partita.

I commenti di Liam Rosenior sul nostro staff prima della partita? Non lo so, è la sua opinione e ovviamente rispettiamo tutti. In qualsiasi momento, se un membro dello staff ha vissuto una situazione simile, ci scusiamo e basta. È molto comune nel calcio, soprattutto con i portieri perché devono calciare lanci lunghi e tutto il resto, quindi non c'è nulla da commentare. Saka? La sua anca sta migliorando molto, quindi sì, spero che molto presto sarà con noi. Molto presto, molto presto. Odegaard e Timber? Martin sta di nuovo migliorando, sarà questione di giorni, crediamo, e Jurrien sta bene.

La disponibilità di Dowman? Max non si è ancora allenato con noi, quindi ci vorranno ancora alcune settimane, credo, ma sta migliorando, sì. Oxlade-Chamberlain si allena con noi? È stato fantastico, è stato fantastico condividere un po' di tempo con lui, le sue esperienze. Ovviamente abbiamo anche giocato insieme, quindi abbiamo dei ricordi bellissimi, quindi ci è stato di grande aiuto. Speriamo di poterlo aiutare e sostenerlo in questo periodo difficile e gli auguriamo il meglio, qualunque cosa decida di fare".