Arsenal, una stella di 16 anni. Arteta sbalordito da Dowman: "Ne ho visti pochissimi così"

E voi riuscite a credere che un classe 2009 ha già segnato il suo primo gol in Premier League e con la maglia dell'Arsenal indosso? È successo ieri, in occasione della vittoria dei Gunners per 2-0 sull'Everton, con il 16enne Max Dowman. Nel corso della stagione erano già state decantate le qualità e l'avvenire luminoso del prodotto dell'Academy del club inglese e soprattutto dell'occhio di riguardo che Mikel Arteta ha avuto per lui.

Giusto settimana scorsa l'esterno destro dell'Arsenal è diventato il giocatore più giovane ad esordire in FA Cup, mentre il debutto assoluto nella massima serie inglese risale alla partita col Leeds dello scorso 23 agosto all'età di 15 anni e 235 giorni. Inserito a gara bloccata ieri nel duello con l'Everton, Dowman si è dimostrato la freccia che ha scombinato gli equilibri. Ha contribuito al gol di Gyokeres e poi firmato la prima rete personale in Premier League al 97' a porta vuota.

Mikel Arteta, allenatore in capo, ha commentato: "Penso che alla fine le decisioni che prendi debbano essere supportate dai fatti. Se senti che è il momento, devi farlo, e onestamente basta vederlo allenarsi ogni singolo giorno. Alcune delle cose che fa, le fa contro difensori che sono tra i migliori al mondo". E ha aggiunto: "Quindi, se può farlo in allenamento, può farlo contro chiunque. Il dubbio è sempre: 'Sì, ma ha 16 anni, c'è il pubblico, la pressione, le aspettative', ma non sembra che tutto questo lo turbi minimamente. Ci ha regalato un momento incredibile".

Un teenager in gol ad Emirates Stadium, contro lo scetticismo e i timori generali per la tenera età. Arteta ha seguito solo l'istinto e le buone sensazioni date da Dowman: "Penso che dipenda dal suo carattere e dalla sua personalità. Ho visto molti giocatori di talento, ma a 16 anni ne ho visti pochissimi capaci di reggere un tale livello di esigenza". In fin dei conti si sta sempre parlando della Premier League, di un trionfo che ha permesso all'Arsenal di portarsi a +9 dal Manchester City, in piena corsa per il titolo.