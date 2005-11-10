Assist di Grifo, Karius e lo Schalke prendono 2 gol: Friburgo imbattuto e 1° in Bundesliga
Yvonne Alessandro
Il Friburgo ha offerto una prestazione brillante in 10 uomini, dopo l'espulsione per somma di cartellini gialli di Suzuki (64') nell'arco di cinque minuti: una vittoria per 2-1 firmata Eggstein e Goto (rete propiziata dall'assist di Grifo a due minuti dal suo ingresso in campo) contro lo Schalke di Loris Karius, compagno della nota conduttrice DAZN Diletta Leotta ed ex portiere del Liverpool. Così i padroni di casa dell'Europa-Park Stadion allungano a 8 partite la propria striscia di imbattibilità stagionale in tutte le competizioni, con 7 vittorie e un pareggio, agguantando per di più la vetta della classifica di Bundesliga con 13 punti in 5 gare.
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 2-3
Augsburg - Bayern Monaco 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Union Berlino - Elversberg 1-0
Paderborn - Stoccarda 0-2
RB Lipsia - Eintracht Francoforte 6-0
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach 2-1
Friburgo - Schalke 04 2-1
La classifica di Bundesliga
1. Friburgo 13 punti
2. Borussia Dortmund 13
3. Bayern Monaco 11
4. Bayer Leverkusen 10
5. Lipsia 9
6. Augusta 8
7. Brema 8
8. Magonza 7
9. Elversberg 7
10. Colonia 7
11. Stoccarda 6
12. Amburgo 6
13. Schalke 5
14. Francoforte 5
15. Paderborn 4
16. Union Berlino 4
17. Hoffenheim 3
18. Borussia Monchengladbach 0