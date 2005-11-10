Bundesliga, il Friburgo vola al terzo posto: Union Berlino battuto 2-0. Grifo sbaglia un rigore
Alessandra Stefanelli
Il Friburgo conquista una vittoria importante nella corsa ai vertici della Bundesliga, superando per 2-0 l'Union Berlino e salendo al terzo posto in classifica, alle spalle di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Un successo che mancava contro i berlinesi dal 2022. La formazione allenata da Julian Schuster prende subito il controllo della partita, rendendosi pericolosa soprattutto sui calci piazzati. Il protagonista del primo tempo è Igor Matanovic, che impegna Frederik Ronnow con un colpo di testa sul quale il portiere ospite compie un intervento decisivo. Nonostante il dominio territoriale, si arriva all'intervallo sullo 0-0.
Friburgo, Suzuki protagonista. Grifo fallisce dal dischetto
Nella ripresa il Friburgo trova finalmente il vantaggio grazie all'autorete di Rani Khedira, provocata da un'iniziativa di Yuito Suzuki. Il giapponese si prende poi la scena realizzando il raddoppio con un elegante pallonetto su assist di Scherhant. Nel finale Vincenzo Grifo sfiora il tris su punizione, prima di fallire un calcio di rigore concesso per un fallo di Schafer su Goto: Ronnow gli nega la gioia del gol. Il Friburgo conquista così la quarta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, mentre prosegue il momento negativo dell'Union Berlino, senza successi da cinque giornate e con una sola vittoria nelle ultime dieci partite.
Bundesliga, il programma della 9^ giornata
Venerdì 6 novembre
Amburgo-Borussia Monchengladbach 3-1
Sabato 7 novembre
Borussia Dortmund-Elversberg 2-1
Magonza-Bayern Monaco 1-2
Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2
Lipsia-Augusta 5-2
Stoccarda-Werder Brema 1-0
Domenica 8 novembre
Colonia-Bayer Leverkusen ore 1-2
Friburgo-Union Berlino ore 2-0
Hoffenheim-Schalke 04 ore 19.30
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 21 punti
2, Borussia Dortmund 21
3. Friburgo 19
4. Lipsia 18
5. Bayer Leverkusen 16
6. Werder Brema 15
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 12
9. Amburgo 12
10. Stoccarda 12
11. Magonza 10
12. Paderborn 10
13. Augusta 9
14. Hoffenheim 9
15. Colonia 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 04 6
18. Borussia Monchengladbach 4