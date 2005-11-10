DFB Pokal: lo Schalke cade contro la Dynamo Dresda, avanti Friburgo, Hertha e Stoccarda

Continuano le gare valide per i sedicesimi di finale di DFB Pokal, quattro le gare appena terminate. La Dynamo Dresda batte 2-0 lo Schalke e bassa il turno. Aventi anche il Friburgo, che ha battuto 3-2 il Wolfsburg con rete decisiva di Goto in pieno recupero e l'Hertha Berlino, che ha rifilato due reti a domicilio al Jeddeloh. L'ultima squadra a passare il turno è lo Stoccarda, che ha eliminato il Paderborn grazie al gol di Deniz Undav al novantesimo.

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00

Dynamo Dresda-Schalke 04 2-0

Friburgo-Wolfsburg 3-2

Jeddeloh-Hertha Berlino 0-2

Paderborn-Stoccarda 0-1

Ore 20:45

Holstein Kiel-Hoffenheim

Hannover-Kaiserslautern

Bayer Leverkusen-Norimberga

Bayern Monaco-Magdeburgo

In neretto le squadre qualificate agli ottavi