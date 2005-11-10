DFB Pokal: lo Schalke cade contro la Dynamo Dresda, avanti Friburgo, Hertha e Stoccarda
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:02Calcio estero
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28.10.2026 20:02Calcio estero
La Dynamo Dresda elimina lo Schalke, il Friburgo piega il Wolfsburg al 90'+ e lo Stoccarda supera il Paderborn con Undav. Avanti anche l'Hertha.
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Continuano le gare valide per i sedicesimi di finale di DFB Pokal, quattro le gare appena terminate. La Dynamo Dresda batte 2-0 lo Schalke e bassa il turno. Aventi anche il Friburgo, che ha battuto 3-2 il Wolfsburg con rete decisiva di Goto in pieno recupero e l'Hertha Berlino, che ha rifilato due reti a domicilio al Jeddeloh. L'ultima squadra a passare il turno è lo Stoccarda, che ha eliminato il Paderborn grazie al gol di Deniz Undav al novantesimo.
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00
Dynamo Dresda-Schalke 04 2-0
Friburgo-Wolfsburg 3-2
Jeddeloh-Hertha Berlino 0-2
Paderborn-Stoccarda 0-1
Ore 20:45
Holstein Kiel-Hoffenheim
Hannover-Kaiserslautern
Bayer Leverkusen-Norimberga
Bayern Monaco-Magdeburgo
In neretto le squadre qualificate agli ottavi
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