Dopo essere stato al centro di diverse polemiche per la sua esultanza legata ad un gruppo di estremisti cattolici, il gol di Felix Nmecha manda il Borussia Dortmund in testa solitaria alla Bundesliga. Nella gara delle 15:30 i gialloneri si sono imposti per 0-1 in casa del Borussia Monchengladbach grazie alla rete nel finale del centrocampista tedesco ottenendo tre punti che gli permettono di scavalcare il Bayern Monaco.

Vittoria importante anche per il Friburgo, che ha avuto la meglio per 0-1 in casa del Elversberg grazie al gol di Matanovic ed è salito a quota 22 in classifica, agganciando al secondo posto gli stessi bavaresi. Per il resto, goleade per Lipsia e Bayer Leverkusen. Il club di proprietà Red Bull ha avuto la meglio 1-5 in casa dell'Union Berlino, le Aspirine si sono imposte 4-0 alla BayArena contro Paderborn. Chiude il quadro delle gare delle 15:30 il successo dell'Eintracht Francoforte, che ha avuto la meglio per 1-0 contro l'Hoffenheim.

La classifica aggiornata

1. Dortmund – 24 punti (10 partite giocate)

2. Bayern – 22 punti (10)

3. Friburgo – 22 punti (10)

4. RB Lipsia – 21 punti (10)

5. Leverkusen – 19 punti (10)

6. Brema – 15 punti (9)

7. Francoforte – 15 punti (10)

8. Elversberg – 13 punti (10)

9. Stoccarda – 12 punti (9)

10. Hoffenheim – 12 punti (10)

11. Amburgo – 12 punti (9)

12. Magonza – 10 punti (9)

13. Colonia – 10 punti (10)

14. Paderborn – 10 punti (10)

15. Augusta – 9 punti (9)

16. Union Berlino – 7 punti (10)

17. Schalke – 6 punti (9)

18. Monchengladbach – 4 punti (10)