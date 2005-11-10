Bundesliga, il Werder Brema con l'Amburgo per restare in zona Europa, apre Augsburg-Mainz
Niccolò Righi
Si conclude oggi, domenica 22 novembre, la 10ª giornata di Bundesliga con le ultime due partite in programma. Alle 15:30 sfida nei bassifondi della classifica tra i padroni di casa dell’Augsburg e gli ospiti del Mainz. Alle 17:30 invece, il Werder Brema cercherà di rimanere attaccato al treno Europa sfidando in casa l’Amburgo.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Bayern Monaco - Colonia 1-1
Sabato 21 novembre
Elversberg - Friburgo 0-1
Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund 0-1
Union Berlino - RB Lipsia 1-5
Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-0
Bayer Leverkusen - Paderborn 4-0
Schalke 04 - Stoccarda 0-0
Domenica 22 novembre
Augsburg - Mainz ore 15:30
Werder Brema - Amburgo ore 17:30
La classifica
1. Borussia Dortmund – 24 punti (10 partite giocate)
2. Bayern Monaco – 22 punti (10)
3. Friburgo – 22 punti (10)
4. RB Lipsia – 21 punti (10)
5. Bayer Leverkusen – 19 punti (10)
6. Werder Brema – 15 punti (9)
7. Eintracht Francoforte – 15 punti (10)
8. Elversberg – 13 punti (10)
9. Stoccarda – 13 punti (10)
10. Hoffenheim – 12 punti (10)
11. Amburgo – 12 punti (9)
12. Mainz – 10 punti (9)
13. Colonia – 10 punti (10)
14. Paderborn – 10 punti (10)
15. Augsburg – 9 punti (9)
16. Union Berlino – 7 punti (10)
17. Schalke – 7 punti (10)
18. Monchengladbach – 4 punti (10)