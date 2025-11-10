Ufficiale Aston Villa, Morgan Rogers resta fedele a Emery: ufficiale il rinnovo fino al 2031

Morgan Rogers resta all'Aston Villa. A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo dal Middlesbrough, il trequartista inglese classe 2002 ha accettato di prolungare la sua permanenza al Villa Park e sotto la guida di Unai Emery fino al 30 giugno 2031.

L'annuncio è arrivato direttamente dal club di Premier League, ancora in festa per il sonoro 4-0 inferto al Bourneouth di Iraola in occasione dell'undicesima giornata di campionato inglese. Risultato che ha permesso ai Villans di portarsi al quinto posto - a pari merito con il Tottenham - con 18 punti. Ad un solo passo di distanza dalla zona Champions League.

Comunicato ufficiale

"L'Aston Villa è lieto di annunciare che Morgan Rogers ha firmato un nuovo contratto con il club. L'internazionale inglese ha concordato un accordo che lo terrà al Villa fino al 2031. Rogers è arrivato al club nel febbraio 2024 dal Middlesbrough ed è diventato un elemento chiave della squadra di Unai Emery, guadagnandosi esordio per i Tre Leoni nel novembre 2024. Le sue prestazioni straordinarie nella scorsa stagione gli hanno valso il riconoscimento di PFA Young Player of the Season, votato dai suoi colleghi".

I numeri stagionali

Giunti alla giornata numero 11 della Premier League, all'inizio della sosta nazionali di novembre, Morgan Rogers può vantare 16 presenze stagionali con l'Aston Villa tra campionato, Europa League e Carabao Cup. Tutte comprensive, nel complesso, di un gol e 3 assist per il trequartista inglese di 23 anni.