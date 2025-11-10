Il punto sulla Ligue 1 - Il solito PSG al comando, De Zerbi in corsa con il suo Marsiglia

Un terzo di Ligue 1, tante conferme ma anche sorprese interessanti. In vetta, il solito Paris Saint-Germain guida con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (quella nel Classique): il divario tra i campioni d'Europa in carica e i rivali sembra essere ancora ampio nonostante una classifica ancora molto corta. A inseguire, infatti, ci sono il Marsiglia di Roberto De Zerbi e un Lens capace di sorprendere con una solidità sorprendente. Sono tre i punti di distacco, un segnale importante soprattutto per i marsigliesi, intenzionati a dare filo da torcere agli storici nemici.

A seguire, lo Strasburgo ormai non è più una sorpresa e precede Lilla, Monaco e Lione, tutte a quota 20 punti. Rennes, Nizza e Tolosa occupano la zona centrale: un rendimento altalenante, che testimonia l’equilibrio del campionato. La lotta per evitare la retrocessione appare già serrata e la squadra che desta più preoccupazioni è l'Auxerre, ultimo con soli 7 punti conquistati.

C'era grande curiosità per la neopromossa Paris FC. La società della capitale, sostenuta dai colossi Red Bull e Louis Vuitton, occupa l'undicesima piazza con 14 punti, molto distante dalla zona Europa, e ha perso ben tre delle ultime cinque partite. Un cammino che non convince e che potrebbe portare qualche stravolgimento nelle prossime settimane. Tra conferme e sorprese, la Ligue 1 dimostra di essere un torneo più equilibrato e interessante che mai.

CLASSIFICA

PSG 27

Marsiglia 25

Lens 25

Strasburgo 22

Lilla 20

Monaco 20

Lione 20

Rennes 18

Nizza 17

Tolosa 16

Paris FC 14

Le Havre 14

Angers 13

Metz 11

Brest 10

Nantes 10

Lorient 10

Auxerre 7