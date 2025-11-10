Il punto sulla Ligue 1 - Il solito PSG al comando, De Zerbi in corsa con il suo Marsiglia
Un terzo di Ligue 1, tante conferme ma anche sorprese interessanti. In vetta, il solito Paris Saint-Germain guida con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (quella nel Classique): il divario tra i campioni d'Europa in carica e i rivali sembra essere ancora ampio nonostante una classifica ancora molto corta. A inseguire, infatti, ci sono il Marsiglia di Roberto De Zerbi e un Lens capace di sorprendere con una solidità sorprendente. Sono tre i punti di distacco, un segnale importante soprattutto per i marsigliesi, intenzionati a dare filo da torcere agli storici nemici.
A seguire, lo Strasburgo ormai non è più una sorpresa e precede Lilla, Monaco e Lione, tutte a quota 20 punti. Rennes, Nizza e Tolosa occupano la zona centrale: un rendimento altalenante, che testimonia l’equilibrio del campionato. La lotta per evitare la retrocessione appare già serrata e la squadra che desta più preoccupazioni è l'Auxerre, ultimo con soli 7 punti conquistati.
C'era grande curiosità per la neopromossa Paris FC. La società della capitale, sostenuta dai colossi Red Bull e Louis Vuitton, occupa l'undicesima piazza con 14 punti, molto distante dalla zona Europa, e ha perso ben tre delle ultime cinque partite. Un cammino che non convince e che potrebbe portare qualche stravolgimento nelle prossime settimane. Tra conferme e sorprese, la Ligue 1 dimostra di essere un torneo più equilibrato e interessante che mai.
CLASSIFICA
PSG 27
Marsiglia 25
Lens 25
Strasburgo 22
Lilla 20
Monaco 20
Lione 20
Rennes 18
Nizza 17
Tolosa 16
Paris FC 14
Le Havre 14
Angers 13
Metz 11
Brest 10
Nantes 10
Lorient 10
Auxerre 7
