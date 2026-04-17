"7 volte ai Mondiali, 2 con me...": Renard amaro, conferma l'esonero dall'Arabia Saudita

Hervé Renard è stato esonerato dal ruolo di commissario tecnico dell'Arabia Saudita, a meno di due mesi dalla Coppa del Mondo 2026. Il 57enne francese era tornato per un secondo mandato alla fine del 2024, avendo precedentemente guidato l'Arabia Saudita tra il 2019 e il 2023, anche durante la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

"Questo è il calcio... L'Arabia Saudita si è qualificata per la Coppa del Mondo sette volte, tra cui due con me", ha detto Renard ad AFP. "E c'è solo un allenatore che li ha guidati sia attraverso le qualificazioni che attraverso la Coppa del Mondo; sono io, nel 2022. Almeno ci sarà quel senso di orgoglio", le sue parole a conferma della notizia circolata in queste ore.

Renard, due volte vincitore della Coppa d'Africa con lo Zambia e la Costa d'Avorio, aveva guidato l'Arabia Saudita per due volte al Mondiale. In precedenza aveva lasciato il ruolo con l'Arabia Saudita nel 2023 prima di farsi carico della squadra nazionale di calcio femminile francese, portandole ai quarti di finale sia della Coppa del Mondo femminile 2023 che dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Renard era stato poi richiamato dopo la partenza di Roberto Mancini. L'ex nazionale greco Georgios Donis sarebbe - secondo quanto riporta Saudi Gazzette - tra i principali candidati per sostituirlo.

Renard amaro, conferma l'esonero dall'Arabia Saudita: "Sette Mondiali, due con me..."