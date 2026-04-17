Kane ne ha già fatti 50: la distanza da Messi e CR7 e quante partite gli restano per superarli
31 gol in 26 partite in Bundesliga, 12 in 11 gare di Champions League, 6 in 4 partite di Coppa di Germania, più la rete siglata in Supercoppa di Germania: così sono distribuite le 50 reti stagionali siglate fino a qui da Harry Kane. Che contro il Real Madrid ai quarti di finale di Champions ha messo il punto esclamativo su una annata incredibile a livello personale, ancora tutta da vivere.
Il centravanti inglese corre verso la vittoria della Scarpa d'Oro (si veda la classifica qui sotto), ad un ritmo che mai aveva mantenuto in carriera. Ma quali record potrebbe puntare di raggiungere, qualora andasse avanti con questa fame? Il Bayern Monaco di fronte ha almeno 8 partite assicurate da giocare, più l'eventuale finale di Coppa di Germania - qualora avesse la meglio sul Leverkusen - e l'eventuale finale di Champions - qualora superasse il PSG nel doppio confronto. I primi 5 posti dei giocatori più prolifici di sempre in una singola stagione vedono dominare i soliti due, Messi e Cristiano Ronaldo, con Romario nel mezzo. Per diventare il più prolifico di sempre dunque dovrebbe realizzare almeno altri 23 gol nella decina di partite che restano, per salire sul podio gliene basterebbero "soltanto" altri 11.
I 5 migliori marcatori in una singola stagione:
1) Lionel Messi 73 gol nella sttagione 2011/12 con il Barcellona
2) Romario 66 gol nel 2000 con il Vasco da Gama
3) Cristiano Ronaldo 61 gol nel 2014/15 con il Real Madrid
4) Cristiano Ronaldo 60 gol nel 2011/12 con il Real Madrid
5) Lionel Messi 60 gol con il Barcellona nel 2012/13
La classifica della Scarpa d'Oro:
1. Harry Kane (Bayern Monaco) 62
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 46
3. Erling Haaland (Real Madrid) 44
4. Vedat Muriqi (Maiorca) 42
4. Igor Thiago (Brentford) 42
6. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 37,5
7. Luis Suárez (Sporting CP) 36
7. Deniz Undav (Stoccarda) 36
9. Ayase Ueda (Feyenoord) 34,5
10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33
11. Lautaro Martinez (Inter) 32
11. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32
11. Esteban Lepaul (Rennes) 32
11. Ante Budimir (Osasuna) 32
15. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31.5
16. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 30
16. Mason Greenwood (Marsiglia) 30
16. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30
16. Antoine Semenyo (Manchester City) 30
16. Lamine Yamal (Barcellona) 30
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