Atletico, dopo Lookman ecco Obed Vargas: il talento messicano arriva dai Seattle Sounders

Obed Vargas è sbarcato a Madrid e sarà un nuovo rinforzo dell'Atletico. Il centrocampista messicano del Seattle Sounders si trova nella capitale spagnola per sostenere le visite mediche e definire i dettagli contrattuali che lo legheranno al club rojiblanco. Solo dopo questo passaggio si chiarirà quale sarà il suo destino immediato: integrazione nella rosa di Diego Simeone oppure partenza in prestito per accumulare minuti ed esperienza.

Se l’operazione andrà a buon fine senza intoppi, Vargas diventerà il secondo acquisto dell’Atletico in questa sessione invernale dopo l’arrivo di Ademola Lookman dall’Atalanta, confermando la volontà del club di investire su profili giovani e di prospettiva. Centrocampista dinamico e moderno, Vargas è nato in Alaska ma ha scelto di rappresentare il Messico a livello internazionale, collezionando finora tre presenze con la nazionale maggiore. Cresciuto calcisticamente nel Seattle Sounders, si è messo in evidenza in MLS per personalità e maturità nonostante la giovane età, arrivando anche a disputare l’ultima edizione del Mondiale per Club con la squadra statunitense.

L’Atlético vede in lui un investimento strategico per il futuro, ma non è escluso che, almeno inizialmente, possa essere mandato in prestito per favorirne l’adattamento al calcio europeo. Le prossime ore saranno decisive per capire se Vargas entrerà subito nel progetto tecnico di Simeone o se il suo percorso in Europa inizierà lontano dal Wanda Metropolitano.