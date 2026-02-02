James Wilson nuova idea per l'attacco dell'Arsenal. Ma c'è Igor Tyjon del Blackburn

L'Arsenal ha avviato i contatti con gli Hearts per il prestito del giovane attaccante James Wilson. Secondo quanto riferito dal London Evening Standard, il nazionale scozzese verrebbe inizialmente aggregato all'Academy dei Gunners piuttosto che alla prima squadra. L'operazione verrebbe strutturata come un prestito fino al termine della stagione; fonti scozzesi suggeriscono che il club londinese consideri questi mesi come un periodo di prova, prima di decidere se riscattare il giocatore a titolo definitivo in estate.

Nonostante l'ottimo score di 8 gol nelle 21 gare iniziate da titolare con gli Hearts, Wilson ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, collezionando appena 78 minuti in Scottish Premiership e finendo fuori dai convocati in quattro delle ultime cinque partite di campionato. Il contratto del diciottenne scadrà al termine della prossima stagione, sebbene gli Hearts dispongano di un'opzione di rinnovo fino al 2028. Wilson vanta già una presenza con la Nazionale maggiore della Scozia (esordio lo scorso anno contro la Grecia nei playoff di Nations League) e uno score impressionante con l'Under 21: 4 reti in altrettante apparizioni.

L'Arsenal è da tempo a caccia di un centravanti di prospettiva: oltre a Wilson, i Gunners restano vigili su Igor Tyjon del Blackburn, il quale ha recentemente rifiutato il primo contratto da professionista con il club di Championship.