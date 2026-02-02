Ufficiale Hoffenheim, preso il 18enne Luis Engelns dal Paderborn: finirà la stagione in Bundesliga

L'Hoffenheim dà il benvenuto a Luis Engelns, promettente centrocampista centrale classe 2007. Questo il comunicato sul sito ufficiale del club tedesco: "Il diciottenne arriva dal Paderborn e si aggregherà al club con effetto immediato. Engelns è cresciuto nel vivaio del Paderborn, bruciando le tappe fino all'esordio in prima squadra. Nell'ottobre 2024 ha debuttato in 2. Bundesliga nella sfida esterna contro il Kaiserslautern. Nella stagione in corso ha collezionato 17 presenze e una rete nel campionato cadetto, oltre a due apparizioni in Coppa di Germania (DFB-Pokal), portando il suo totale complessivo a 29 gettoni in seconda divisione.

"Luis è un giocatore di grande prospettiva, dotato di una spiccata intelligenza tattica e di una forte presenza in mezzo al campo", ha dichiarato Paul Pajduch, Direttore Tecnico dell'Hoffenheim. "Nonostante la giovane età, ha già maturato un'esperienza preziosa nel calcio professionistico. Qui potrà compiere il prossimo passo nel suo percorso di crescita, accumulando minuti in terza serie e iniziando ad adattarsi ai ritmi della Bundesliga".

Il centrocampista vanta inoltre un profilo internazionale, avendo già vestito in quattro occasioni la maglia della Nazionale tedesca Under 19.