TMW Jonathan Okita saluta la Turchia: pronto il passaggio al Damac, in Saudi League

Jonathan Okita lascia la Turchia e sposa la causa del Damac, squadra di Saudi League: il 29enne attaccante congolese vivrà dunque la sua prima esperienza in Arabia Saudita. Okita ha costruito la sua carriera principalmente in Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Turchia. Ha iniziato nel vivaio belga con club come Tubize e Standard Liegi, dove ha esordito in prima squadra nel 2016, per poi accumulare esperienza attraverso prestiti (Roeselare, Union Saint-Gilloise) e un periodo prolifico al MVV Maastricht in Olanda.

Nel 2018 è passato al NEC Nijmegen, club con cui ha trascorso quattro anni diventando un elemento chiave, contribuendo alla promozione in Eredivisie con gol decisivi nei playoff e consolidandosi come attaccante versatile e incisivo. Nel 2022 ha firmato per il FC Zürich in Super League svizzera, dove ha giocato per circa tre stagioni e mezzo con un buon impatto offensivo e presenze in competizioni europee, prima di trasferirsi a gennaio 2025 al Bodrum FK in Turchia (inizialmente in Süper Lig, poi in seconda divisione dopo la retrocessione), legandosi con un contratto fino al 2027.