Ufficiale Il Panathinaikos fa sei: dal Watford arriva l'esperto Moussa Sissoko

Moussa Sissoko riparte dalla Grecia. Questo l'annuncio con cui è stato confermato il suo passaggio al Panathinaikos: "Il Panathinaikos comunica l'acquisto a titolo definitivo di Moussa Sissoko dal Watford. Il centrocampista francese ha firmato un contratto di un anno e mezzo, diventando così il sesto rinforzo della sessione invernale per il club greco.

Nato il 16 agosto 1989 a Le Blanc-Mesnil, Sissoko inizia il suo percorso nel settore giovanile dell'Espérance Aulnay, prima di essere notato a 14 anni dagli osservatori del Tolosa. Esordisce in Ligue 1 non ancora diciottenne, confermandosi rapidamente come uno dei migliori talenti del calcio transalpino e diventando un pilastro del club e della Nazionale Under 19. A soli 20 anni fa il suo debutto con la Nazionale maggiore francese. Nel gennaio 2013 si trasferisce in Premier League, acquistato dal Newcastle.

Nei tre anni e mezzo trascorsi con i Magpies, Sissoko ha lavorato, tra gli altri, proprio con l'attuale tecnico del Panathinaikos, Rafa Benitez. Nell'estate 2016 viene ceduto al Tottenham per 30 milioni di sterline. Con gli Spurs vive il momento più alto della carriera, giocando da titolare la finale di Champions League nella stagione 2018-19. Dopo una parentesi al Watford e il ritorno in Francia al Nantes (dove è stato compagno di squadra di Lafont e Chirivella), nel 2024 era tornato nuovamente al Watford, in Championship, prima della chiamata del Panathinaikos.

Sissoko vanta un curriculum internazionale di altissimo livello con 71 presenze e 2 gol nella Nazionale francese, con cui ha partecipato ai Mondiali 2014, agli Europei 2016 (finalista) e 2020, oltre ad aver vinto la Nations League nel 2021. Moussa Sissoko vestirà la maglia numero 17. Benvenuto nella famiglia del Panathinaikos!".