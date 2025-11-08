Atletico, Griezmann evita la figuraccia: entra e fa doppietta, Levante ko. Barça agganciato
L’Atletico Madrid porta a casa la vittoria grazie a Griezmann. Entrato nel secondo tempo, l'attaccante francese di 34 anni ha segnato il 2-1 al primo pallone toccato e poi ha firmato il definitivo 3-1 che ha sancito il successo netto sul Levante. Salvati dunque i colchoneros da una possibile disfatta, dopo che la neopromossa de LaLiga era riuscita ad aggiustare l'autogol di Dela e riprendere l'Atleti con Sanchez al 21'. Ma l'uragano Grizou si è abbattuto sui rivali.
Buone notizie per Diego Simeone, che con questa vittoria raggiunge momentaneamente in classifica e al secondo posto il Barcellona di Flick e Yamal. Sia i blaugrana che il Real Madrid (distante 5 punti) devono ancora scendere in campo per la dodicesima giornata di LaLiga, tuttavia.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Elche - Real Sociedad 1-1
Sabato 8 novembre
Girona - Alavés 1-0
Siviglia - Osasuna 1-0
Atletico Madrid - Levante 3-1
Espanyol - Villarreal (21.00)
Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao - Oviedo (14.00)
Rayo Vallecano - Real Madrid (16.15)
Maiorca - Getafe (18.30)
Valencia - Betis (18.30)
Celta Vigo - Barcellona (21.00)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
4. Atletico Madrid 25*
4. Villarreal 23
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Siviglia 16*
9. Alaves 15*
10. Elche 15*
11. Rayo Vallecano 14
12. Athletic 14
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 13*
15. Osasuna 11*
16. Girona 10*
17. Levante 9*
18. Maiorca 9
19. Valencia 9
20. Oviedo 8
*una gara in più
MARCATORI
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
7 reti: Alvarez (Atletico Madrid)
6 reti: Eyong (Levante)