Atletico, Griezmann evita la figuraccia: entra e fa doppietta, Levante ko. Barça agganciato

L’Atletico Madrid porta a casa la vittoria grazie a Griezmann. Entrato nel secondo tempo, l'attaccante francese di 34 anni ha segnato il 2-1 al primo pallone toccato e poi ha firmato il definitivo 3-1 che ha sancito il successo netto sul Levante. Salvati dunque i colchoneros da una possibile disfatta, dopo che la neopromossa de LaLiga era riuscita ad aggiustare l'autogol di Dela e riprendere l'Atleti con Sanchez al 21'. Ma l'uragano Grizou si è abbattuto sui rivali.

Buone notizie per Diego Simeone, che con questa vittoria raggiunge momentaneamente in classifica e al secondo posto il Barcellona di Flick e Yamal. Sia i blaugrana che il Real Madrid (distante 5 punti) devono ancora scendere in campo per la dodicesima giornata di LaLiga, tuttavia.

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Elche - Real Sociedad 1-1

Sabato 8 novembre

Girona - Alavés 1-0

Siviglia - Osasuna 1-0

Atletico Madrid - Levante 3-1

Espanyol - Villarreal (21.00)

Domenica 9 novembre

Athletic Bilbao - Oviedo (14.00)

Rayo Vallecano - Real Madrid (16.15)

Maiorca - Getafe (18.30)

Valencia - Betis (18.30)

Celta Vigo - Barcellona (21.00)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Real Madrid 30

2. Barcellona 25

4. Atletico Madrid 25*

4. Villarreal 23

5. Betis 19

6. Espanyol 18

7. Getafe 17

8. Siviglia 16*

9. Alaves 15*

10. Elche 15*

11. Rayo Vallecano 14

12. Athletic 14

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 13*

15. Osasuna 11*

16. Girona 10*

17. Levante 9*

18. Maiorca 9

19. Valencia 9

20. Oviedo 8

*una gara in più

MARCATORI

13 reti: Mbappé (Real Madrid)

7 reti: Alvarez (Atletico Madrid)

6 reti: Eyong (Levante)