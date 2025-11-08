Julian Alvarez fuori dai 30 del Pallone d'oro: "Non mi servono elogi per essere felice"

Julian Alvarez, bomber dell'Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe. Tanti gli argomenti toccati, tra cui la sua mancata presenza nei primi 30 del Pallone d'oro nelle ultime due edizioni. L'attaccante argentino, pur riconoscendo l'importanza di finire di una graduatoria del genere, non sembra essere particolarmente rammaricato per queste esclusioni.

Di seguito le sue parole in tal senso: "Ovviamente, è un onore essere tra i 30 migliori giocatori del mondo e partecipare a un evento così importante. Significa che stai facendo le cose per bene. Sono orgoglioso, ma non mi preoccupo di non essere tra i 30 candidati: sto facendo ciò che amo. Non ho bisogno di elogi per essere felice. Giocare a calcio mi basta".

Alvarez è un calciatore diverso rispetto al cliché moderno, essendo provo di tatuaggi e stravaganze varie: "L'altro giorno, al ritiro della Nazionale, qualcuno ha fatto notare che ero l'unico giocatore senza tatuaggi. Non lo faccio per essere diverso. Quando ero piccolo, mio ​​padre ci diceva: 'Niente tatuaggi, niente sigarette, niente alcol '. Da adulti, ognuno prende le proprie decisioni, ma io non sento il bisogno di tatuarmi. La verità è che sono piuttosto rilassato e mi piace passare il tempo a casa con i miei cari. È lì che sono più felice".