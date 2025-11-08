Atletico Madrid in trionfo con Griezmann, Simeone: "Vuole giocare di più? Mi conosce, lo sa..."

Dal 21 settembre l'Atletico Madrid non sa cosa significhi il termine "sconfitta". Eccetto la brusca sconfitta rimediata contro l'Arsenal in Champions League, la banda di Diego Simeone nella Liga invece ha mantenuto un ruolino di marcia invidiabile: 6 vittorie e un pareggio. L'ultimo successo (3-1) proprio oggi, contro il Levante, deciso dalla doppietta del subentrante Griezmann. Con relativo aggancio sul Barcellona al terzo posto, a quota 25 punti.

Il 'Cholo' ha analizzato il match al termine ai microfoni di Movistar LaLiga: "Una partita complicata contro il Levante. Contro di loro ci risulta quasi sempre difficile. L’abbiamo risolta bene. La squadra ha controllato la gara, è passata in vantaggio, ha subito il pareggio e ha continuato a controllare. Loro puntavano sul contropiede, avevano giocatori veloci, e sulle palle inattive, che lavorano molto bene. Abbiamo fatto una partita molto completa e il secondo tempo è stato ancora migliore: abbiamo continuato a insistere finché la forza del gioco collettivo non ci ha portato al secondo e al terzo gol".

Sui cambi apportati: "Dice bene dei miei giocatori, perché la squadra siamo tutti noi. Cominciano in undici e poi ci sono gli altri cinque per dare una mano. Stanno rispondendo in base a ciò di cui abbiamo bisogno". Griezmann, man of the match dopo le due reti decisive, ha raccontato che gli piacerebbe giocare di più, anche se accetta le scelte del tecnico: "Sono partite diverse, ma l’altro giorno Sorloth è entrato nel secondo tempo e ha fatto molto bene. Oggi è toccato ad Antoine e ha risolto bene l'incontro. Abbiamo bisogno di competizione e che tutti siano pronti. Mi conoscono e sanno che in ogni partita immagino i 90 minuti, non solo quelli che iniziano a giocare".