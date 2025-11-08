Il Marsiglia si prende la vetta, De Zerbi: "La gente lo dimenticherà, ma prima eravamo settimi"

In attesa della risposta del PSG domani nel big match contro il Lione, intanto il Marsiglia non ha perso l'occasione per cancellare il ko in extremis di Champions League contro l'Atalanta e, anzi, ha spazzato via il Brest 3-0. Risultato, questo, che ha permesso ai Phoceens di portarsi in vetta alla classifica di Ligue 1 e mettere pressione mentale alla banda di Luis Enrique. Roberto De Zerbi, allenatore dell'OM, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita ai microfoni di BeIN Sports.

Specialmente soffermandosi sulla differenza mostrata al Velodrome in Champions rispetto alla Ligue 1: "È difficile. A Marsiglia succedono cose molto complicate da spiegare. Ieri ho parlato un’ora con i miei giocatori: giocare qui è un’opportunità, non bisogna sprecare la minima occasione. È come se a volte ci blocchiamo, capita". E ha aggiunto: "Sono molto contento del gioco di stasera, mi sono divertito molto, c’erano giocatori di qualità. Sappiamo giocare bene a calcio, a volte non funziona ma bisogna capire perché non ci riusciamo sempre. A volte capita di non giocare bene", ha spiegato RDZ.

La cima del campionato francese, intanto, viene evidenziata dall'allenatore italiano: "Sono state tre settimane molto difficili. Abbiamo giocato mercoledì e di nuovo sabato, è un giorno in meno e cambia tutto. Non abbiamo giocato bene contro l’Angers, lo stesso contro l’Atalanta, e anche contro l’Auxerre. Stasera invece abbiamo giocato molto bene, così come a Lisbona, e nel primo tempo contro il Lens. Abbiamo ottenuto meno di quanto meritassimo. Eravamo settimi, ora siamo primi. Bisogna ricordarlo, perché la gente forse se lo dimenticherà".