Atletico, il ds Alemany: "Non avremo una settimana per prepararci al Real, circostanze strane"

"I tifosi che sono stati qui oggi ci hanno aiutato a sopportare un attacco straordinario come quello del Barcellona. L'atteggiamento della squadra è stato incredibile. Il nostro allenatore è specializzato nel far giocare con questo spirito i nostri giocatori": così il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Mateu Alemany, ha parlato ai microfoni di Movistar in merito alla conquista della semifinale di Champions League.

Poi ha aggiunto: "Mi è piaciuta molto la personalità della squadra, la reazione con lo 0-2 e penso che nel conteggio finale abbiamo meritato di essere in semifinale. Non vorrei mettere in evidenza nessun giocatore. Tutti sono stati tutti da 'chapeau'. Tutti i tifosi ci hanno spinto. È merito di tutti. La partita è stata preparata come una finale e ci hanno reso difficile, molto. Una squadra spettacolare, dobbiamo riconoscere il livello che il Barcellona ha avuto".

"Lenglet ha sofferto dopo quell'azione iniziale" - ha fatto notare - ". Ma poi nell'occasione del gol annullato a Ferran fa un'azione difensiva straordinaria sul tiro di Gavi. Auguro buona fortuna al Barça in campionato, dove è sulla buona strada per vincere. Ho molte relazioni con persone lì a diversi livelli. Ho passato anni meravigliosi e gli auguro il meglio. Vorrei avere una settimana per preparare la finale, ma per strane circostanze non ce l'abbiamo. Ci prepareremo bene, riposeremo, non c'è un favorito perché la Real è una grande squadra".