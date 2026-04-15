Garcia da rosso, Barcellona out con l'Atletico. Raphinha esplode: "Siamo stati derubati"

Non ha giocato per infortunio, ma Raphinha è andato comunque al Metropolitano per incoraggiare i suoi compagni del Barcellona nella sfida contro l'Atletico Madrid. La squadra di Hansi Flick è stata eliminata (2-3 risultato complessivo) in seguito ad un match pieno zeppo di polemiche arbitrali, specialmente per un cartellino rosso diretto per Eric Garcia e due rigori reclamati ma non concessi ai blaugrana.

L'esterno offensivo brasiliano è esploso in zona mista parlando ai media: "Siamo stati derubati. Non solo, credo che l'arbitraggio abbia avuto molti problemi. Le decisioni che hanno preso sono incredibili. L'Atletico ha commesso non so quanti falli e l'arbitro non ha mostrato loro alcun cartellino giallo", ha tacciato Raphinha. "Quello che voglio davvero capire è la loro paura che il Barcellona possa vincere", la conclusione dello sfogo pubblico del 29enne.

Il Barça viene eliminato ai quarti di finale di Champions League dopo due partite segnate dalle espulsioni. All'andata del Camp Nou contro l'Atletico è stato Pau Cubarsi espulso per un rosso diretto nel primo tempo, mentre al ritorno è toccato a Eric Garcia. A Lamine Yamal e compagni ora non resta che focalizzarsi su LaLiga, mettendo definitivamente fuori dai giochi il Real Madrid magari nel Clasico in programma il 10 maggio.