Ekitike in lacrime per la caviglia, addio Mondiali? Slot ammette: "Sembra molto grave"

Uno 0-2 che non lascia spazio ad alcun dubbio, un'eliminazione dalla Champions League che fa parecchio rumore, specialmente di fronte ai propri tifosi ad Anfield. Il Liverpool esce ai quarti contro il PSG campione d'Europa in carica, ma quel che è peggio è il danno oltre la beffa. Infatti, Hugo Ekitike al 30° minuto del match si è accasciato a terra, lontano dalla palla, toccandosi la caviglia e visibilmente dolorante. In lacrime dopo l'assistenza dello staff medico, è stato trasportato fuori dal campo in barella e i pensieri sono andati irrimediabilmente subito ai Mondiali di questa estate.

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha confidato nel post-partita: "Sembra molto grave. Sembra stare molto male, ma è difficile dire quanto. Vedremo. Non promette bene, questo è chiaro. Non l'ho visto nell'intervallo e dopo la gara era già tornato a casa. Non gli ho ancora parlato". Uscito dal campo, lo ha sostituito Salah al 31', ma il centravanti francese di 23 anni ora trema: in caso di lungo periodo di stop potrebbe anche restare a casa e non essere chiamato dal ct Didier Deschamps per disputare i Mondiali.

Anche Ibrahima Konaté, compagno di squadra di Ekitike sia nel club che in nazionale, ha affermato che questo momento sarà "molto difficile" per lui. "Penso che sia grave", ha dichiarato ad Amazon Prime. "Non lo so, ho sentito molte cose, non ho parole per parlarne perché, con i Mondiali in arrivo, è molto, molto dura per lui. Gli rivolgo le mie preghiere".