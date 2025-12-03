City, Haaland raggiunge quota 100 gol in 111 partite in Premier, Guardiola: "Numeri folli"

Erling Haaland raggiunge quota 100 gol in Premier League. L'attaccante del City ha toccato la tripla cifra in 111 partite giocate nel massimo campionato inglese. Su questo dato si è espresso Pep Guardiola al termine del match pazzo contro il Fulham e vinto dalla sua squadra per 5-4: "Quando sono arrivato, se mi avessero detto che in 111 partite aveva segnato 100 gol, avrei detto: 'Ne sei sicuro? In questo campionato?' Ma ce l'ha fatta. I numeri sono folli. Folli. Di sicuro è uno dei migliori attaccanti della Premier League di tutti i tempi. Per gli attaccanti, è una questione di numeri e i suoi numeri non si discutono.

Siete inglesi, giusto? E portate i migliori attaccanti in questo paese, quindi Erling è uno di loro. Sono felice per lui e felice per la squadra di avergli regalato questo giorno. E continuiamo. È la prima stagione di Tijjani Reijnders, la prima stagione di Nico O'Reilly che gioca in quel ruolo, la prima stagione di Matheus Nunes che gioca in quel ruolo, il primo anno di Nico Gonzalez che gioca molto. Kovacic e Rodri - il vincitore del Pallone d'Oro insieme a Erling Haaland, il giocatore più importante che abbiamo - sono passati un anno e mezzo da quando non lo abbiamo, non abbiamo sostituti per Nico in quel ruolo, Rayan Cherki è nuovo.

Oggi, negli ultimi minuti, Rayan Cherki, Bernardo Silva e Nico O'Reilly sono stati la chiave per ridurre le occasioni da gol. Negli ultimi minuti, soprattutto Rayan è stato eccezionale. Cosa posso dire? Migliorare, e ci sono state molte cose positive, e quelle negative? Miglioreremo. Erling avrebbe potuto segnare tre gol oggi, penso che per la squadra, cambiando sette, otto, nove giocatori in due sessioni di mercato, sia una questione di crescita. E questa sarà una buona lezione per il futuro".