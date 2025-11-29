Atletico, premiati la leggenda e il talento: Simeone e Griezmann ricevono il Golden Foot 2025

Il World Champions Club ha assegnato il prestigioso Golden Foot 2025 a Diego Simeone e Antoine Griezmann, riconoscendo rispettivamente la carriera leggendaria dell’allenatore e l’impatto globale del francese nel mondo del calcio. Il premio, che immortala le impronte dei vincitori su un trofeo unico, celebra ogni anno i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nello sport.

Per Simeone il riconoscimento è da leggenda: "Un uomo la cui passione, disciplina e spirito indomabile hanno forgiato un’intera epoca del calcio", si legge nella motivazione ufficiale. La carriera del Cholo, prima come giocatore di livello internazionale con Argentina e tanti top club europei, e poi come allenatore, è stata rivoluzionaria. Sotto la sua guida, l’Atletico Madrid ha raggiunto due finali di Champions League (2014 e 2016), dopo decenni di attesa, e si è imposto come una delle squadre più competitive e ammirate al mondo. La filosofia del 'Cholismo' ha trasformato la cultura del club, plasmato generazioni di tifosi e ispirato l’intero panorama calcistico.

Accanto a lui, Griezmann, compagno di viaggio per dieci stagioni, viene celebrato come uno dei talenti più grandi della sua generazione. Dal debutto nella Real Sociedad alla maglia biancorossa, il francese ha conquistato titoli e riconoscimenti, tra cui il Mondiale e la Nations League.