Il Siviglia prende le distanze dal lancio di oggetti nel derby: "Comportamento inaccettabile"

Il Siviglia ha diffuso un comunicato ufficiale in seguito agli incidenti avvenuti durante il derby contro il Real Betis, che hanno portato alla sospensione temporanea della partita. Il club ha condannato fermamente il lancio di oggetti in campo e ha sottolineato il proprio impegno nella collaborazione con le autorità per individuare i responsabili.

Nel comunicato, gli andalusi precisano che "qualsiasi comportamento che metta a rischio il regolare svolgimento della partita o l’incolumità dei giocatori è inaccettabile". Il club sta lavorando attivamente con la polizia attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio per identificare coloro che hanno lanciato oggetti. I responsabili saranno sanzionati secondo il regolamento disciplinare, a prescindere da eventuali provvedimenti legali aggiuntivi.

Il comunicato ribadisce inoltre che gli episodi del derby non rappresentano la tifoseria, cercando di distinguere tra il comportamento di pochi individui e l’intera comunità di sostenitori. Si prevede che la sanzione disciplinare per il club includa la chiusura parziale della tribuna Gol Norte per alcune partite, ma il Siviglia spera di limitarne l’impatto grazie a iniziative come questo comunicato, volto a dimostrare responsabilità e collaborazione con le autorità.