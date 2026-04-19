Atletico ko in finale, Simeone: "Messaggio ai tifosi? Nessuno, a loro serviva la vittoria"

La Copa del Rey va alla Real Sociedad, che vince 4-3 sull'Atletico Madrid ai calci di rigore. Al termine della sfida l'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, ha spiegato in conferenza stampa: "Dopo il primo gol siamo tornati ad avere un ritmo basso, con poca intensità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo trovato il 2-2, abbiamo potuto fare il terzo con Cardoso o Baena e siamo andati all'estensione dove ne abbiamo avuto uno ciascuno. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma purtroppo a questo giro i rigori hanno sorriso a loro, non resta che congratularsi".

Messaggio ai tifosi? Nessuno: "I tifosi hanno bisogno di vincere, non hanno bisogno di messaggi e cose del genere. Devono vincere, non hanno bisogno di messaggi", ha fatto notare il Cholo.

Poi aggiunge: "Non sto pensando all'Arsenal, oggi mi fa molto male. Avevamo bisogno di vincere, non ci siamo riusciti. Sappiamo che abbiamo dato tutto, questo mi dà molta tranquillità. Il cambio di Lookman? Pensavo che con Sorloth che giocava da 9 potessimo avere più situazioni da gol e capivo che Julián e poi Baena potevano fare quello che stava facendo Lookman. giocatori molto importanti che abbiamo. L'ho vista in questo modo", le parole dell'allenatore argentino.