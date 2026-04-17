Il presidente dell'Atletico Madrid, Cerezo: "Il VAR sta danneggiando gli arbitri"

Il presidente dell'Atletico Madrid ha dato spettacolo nella conferenza stampa che precede la finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Nel corso della cena fra dirigenti per la Coppa del Re, accompagnato da Rafael Louzan, presidente della RFEF, il numero uno dei Colchoneros ha parlato ai microfoni di MARCA.

Queste le sue parole, partendo da una gaffe: "Domani celebriamo la grande notte del cinema spagnolo... no, del calcio spagnolo. Che vinca la squadra migliore, la più fortunata... o chiunque decida la Federazione. Clima caldo? Io vengo dalle corride, quindi dimmelo tu. La Real Sociedad che vince la Coppa e noi la Champions League? Beh, ci penseremo. Una doppietta? Mi piace di più!"

Tra le battute e gli scherzi, Cerezo ha assunto un tono più serio nel parlare di un Atletico che non sarà favorito: "Nel calcio non ci sono favoriti e le partite sono sempre da 50 e 50, come potete vedere. Non molto tempo fa eravamo dati per spacciati, e ora siamo in finale di Copa del Rey e in semifinale di Champions League". Il presidente dell'Atlético ha affermato che la Copa del Rey è fonte di grande entusiasmo per il club dopo 13 anni senza raggiungere una finale, per poi lanciare una delle sue tipiche frecciatine quando gli è stato chiesto degli arbitri: "Lo dico qui, con il presidente della Federazione al mio fianco: il VAR sta danneggiando gli arbitri".