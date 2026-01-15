Ufficiale Atletico Madrid, continua la 'saga dei Simeone': Giuliano rinnova fino al 2030

Giuliano Simeone 'se queda'. In questi minuti è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid del figlio del Cholo Diego e fratello più piccolo di Giovanni. "Giuli", come ormai è stato affettuosamente ribattezzato dai compagni, ha firmato con i Colchoneros fino al giugno del 2030. Nel contratto è stata inserita anche una clausola da 500 milioni di euro.

Questa la nota pubblicata dal club spagnolo:

"Giuliano Simeone ha firmato un prolungamento del contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2030. L'esterno era precedentemente impegnato fino al 2028.

Il ventitreenne è entrato a far parte della nostra Academy nel 2019 e fino all'estate del 2022 ha avuto una brillante carriera nelle nostre squadre giovanili. Membro della Juvenil A dell'Atlético de Madrid, campione del Gruppo 5 della División de Honor nella stagione 2020/21, ha esordito con l'Atlético Madrileño nella stessa stagione, disputando 15 partite. Nella stagione 2021/22 ha continuato a giocare per la nostra squadra B, collezionando 36 presenze e segnando 24 gol. Questo bottino non solo lo ha consacrato capocannoniere del Gruppo 7 della Tercera RFEF, ma lo ha anche reso un giocatore chiave per la promozione dell'Atlético Madrileño. Inoltre, il 20 aprile 2022 ha esordito in prima squadra nella partita della Liga contro il Granada al Riyadh Air Metropolitano. Giuliano ha poi trascorso due stagioni in prestito al Real Zaragoza (2022/23) e al Deportivo Alavés (2023/24), dopodiché è tornato al nostro club diventando un membro permanente della prima squadra. Da allora, ha giocato 77 partite, segnando otto gol, fornendo 16 assist e diventando uno degli idoli dei tifosi per la sua intensità in campo".