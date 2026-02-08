Oggi Liverpool-City e forse dopo otto anni non varrà per lo Scudetto. Il programma di Premier
Una classica, quella tra il Liverpool ed il Manchester City, che dopo ben otto anni di dominio incontrastato tra questi due club potrebbe non valere per il campionato. La 25^ giornata di Premier League si chiude con la sfida tra Reds e Citizen, che dovranno rispondere entrambe alle vittorie di United e Chelsea. Prima di quella, però, in campo Brighton e Crystal Palace, con fischio di inizio in programma alle 15:00 al Falmer Stadium.
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3
Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30
La classifica
Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
Manchester City – 47 (24)
Aston Villa – 47 (25)
Manchester United – 44 (25)
Chelsea – 43 (25)
Liverpool – 39 (24)
Brentford – 39 (25)
Everton – 37 (25)
Sunderland – 36 (25)
Fulham – 34 (25)
AFC Bournemouth – 34 (25)
Newcastle – 33 (25)
Brighton & Hove Albion – 31 (24)
Tottenham – 29 (25)
Crystal Palace – 29 (24)
Leeds – 29 (25)
Nottingham Forest – 26 (25)
West Ham – 23 (25)
Burnley – 15 (25)
Wolverhampton – 8 (25)
