Raspadori all'Atalanta, Simeone: "L'Atletico sta lavorando per compensare la sua assenza"

L’Atletico Madrid è ai quarti di finale della Coppa del Re per il terzo anno consecutivo. I colchoneros hanno eliminato il Deportivo grazie a un gol di Griezmann e il loro tecnico, Diego Pablo Simeone, ne ha parlato in conferenza stampa. Elogiando Le Petit Diable, che seppur non sia più titolare inamovibile resta sempre un top player capace di decidere partite con un colpo di genio. In questo caso un gioiello su punizione: "Dato il modo in cui ha segnato, la critica è stata positiva. Non ho tolto lui e ho tolto Julián (Alvarez, ndr). Pensavamo che fosse più vicino a servire un assist. Ha segnato un gol straordinario", ha riconosciuto il tecnico dei rojiblancos.

"Griezmann è un giocatore determinante, continua ad avere quella magia di voler competere e aiutare la squadra", ha aggiunto. In seguito alcuni giornalisti si sono soffermati sulle partenze di Gallagher (Tottenham) e Raspadori all'Atalanta nel mercato di gennaio, non essendo comparsi nell'elenco dei convocati per la partita: "Quello di cui abbiamo parlato con Mateu, Carlos o Miguel (la dirigenza, ndr) non lo commentiamo. Il club sta lavorando su ciò di cui abbiamo bisogno e per aiutarci a compensare le loro assenze".

Sulle occasioni fallite fino al gol: "Mi preoccuperei di più se non creassimo occasioni da gol. La squadra le crea. Dobbiamo essere più precisi e aumentare l’impatto dei giocatori offensivi più importanti. Ovviamente torneremo ad avere il numero di gol degli ultimi anni perché la squadra crea". Infine un commento ulteriore su Griezmann, in questo caso sulla volontà mostrata di raggiungere la finale: "Il grande sogno è stare all’Atlético e con questa maglia. E arrivare il più lontano possibile".