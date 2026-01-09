Tensioni Simeone-Vinicius, l'Atletico Madrid difende il Cholo con un messaggio polemico

L’Atlético Madrid rompe il silenzio e prende posizione sulla polemica che ha coinvolto Diego Simeone e Vinicius Junior dopo il derby disputato in Arabia Saudita. Il club rojiblanco ha affidato a un messaggio sui social la propria linea, criticando apertamente la narrazione degli eventi e, soprattutto, la mancanza di immagini sull’episodio che avrebbe dato origine allo scontro.



“È curioso quanto tempo alcune persone dedichino ad analizzare una reazione… e quanto poco a chiarire la provocazione che l’ha originata. Il modus operandi, sì, è un classico”, si legge nel tweet pubblicato dall’Atlético. La società ha scelto di difendere apertamente il proprio tecnico, sostenendo che Simeone non avrebbe fatto altro che rimproverare l’attaccante brasiliano per il modo in cui si era avvicinato alla panchina dell’Atlético dopo le proteste per il presunto penalty. Una presa di posizione netta, che conferma la piena fiducia del club nei confronti del suo allenatore.

A far discutere, però, è soprattutto l’assenza delle immagini dell’episodio iniziale. Secondo l’Atlético, esistono filmati di tutto ciò che è accaduto dopo, comprese le parole attribuite a Simeone su Florentino Pérez, ma non del momento in cui Vinicius avrebbe provocato la reazione dell’argentino. Un dettaglio che il club considera incomprensibile e che alimenta ulteriormente la polemica. In attesa di chiarimenti ufficiali, l’Atlético fa quadrato attorno al suo leader in panchina.